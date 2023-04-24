Москва 24 апреля 2023, 17:54 Подземный уровень здания культурно-досугового центра начали строить в Северном Бутове В Северном Бутове начали строить подземный уровень здания культурно-досугового центра РИА «Новости»

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В рамках работ по созданию культурно-досугового центра на улице Грина в Северном Бутове начали строить подземный уровень. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Начались работы по возведению стен подземного уровня здания многофункционального культурно-досугового центра на улице Грина», — заявил он.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что культурный центр в Северном Бутове будет передовой площадкой для творческого развития жителей столицы.

У нового центра на улице Грина будет три зоны: клубная, зрелищная и административная. В первой зоне создадут студии декоративно-прикладного творчества, живописи и графики, а также раннего развития детей. Там оборудуют и классы хореографии и музыки.

Во второй зоне появится концертный зал на 300 посадочных мест, в котором можно будет проводить как концерты, так и спектакли или кинопоказы. Для удобства там предусмотрели систему постановочного освещения. Кроме того, в центре построят артистические, гримерные, костюмерные и технические помещения.

Третья зона нужна для бытовых и административных нужд. Кроме того, возле нового центра построят парковку на 23 автомобиля.