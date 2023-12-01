Москва 01 декабря 2023, 13:56 Подземный переход между станциями «Севастопольская» и «Каховская» завершили на 70% Переход между «Севастопольской» и «Каховской» в Москве построили на 70% Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве на завершающей стадии находится подземный пешеходный переход между станциями метро «Севастопольская» и «Каховская». Его готовность составляет 70%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дополнительный подземный переход длиной около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями „Каховская“ Большой кольцевой и „Севастопольская“ Серпуховско-Тимирязевской линий метро», — подчеркнул он.

Реклама

Бочкарев добавил, что специалисты уже завершают отделочные работы и монтируют инженерные системы. В переход можно будет спуститься со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции «Каховская» БКЛ.

Цветовая гамма сооружения — серо-белая, на пол уложили гранитный камень, а стены отделали мрамором.

Ранее специалисты завершили строительство перехода между станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и БКЛ.