01 декабря 2023, 13:56
Подземный переход между станциями «Севастопольская» и «Каховская» завершили на 70%
Переход между «Севастопольской» и «Каховской» в Москве построили на 70%
В Москве на завершающей стадии находится подземный пешеходный переход между станциями метро «Севастопольская» и «Каховская». Его готовность составляет 70%, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Дополнительный подземный переход длиной около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями „Каховская“ Большой кольцевой и „Севастопольская“ Серпуховско-Тимирязевской линий метро», — подчеркнул он.
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Бочкарев добавил, что специалисты уже завершают отделочные работы и монтируют инженерные системы. В переход можно будет спуститься со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции «Каховская» БКЛ.
Цветовая гамма сооружения — серо-белая, на пол уложили гранитный камень, а стены отделали мрамором.
Ранее специалисты завершили строительство перехода между станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и БКЛ.
Строительство
Метро
Москва 2023
Андрей Бочкарев
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