Москва 24 августа 2023, 10:57 Подземные переходы у станции метро «Некрасовка» в Москве откроют до конца года Три подземных перехода у станции метро «Некрасовка» в ЮВАО Москвы откроют до конца года Сайт мэра и правительства Москвы

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Строительство трех подземных пешеходных переходов около станции метро «Некрасовка» на юго-востоке Москвы завершится в этом году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, каждый переход будет четыре метра шириной, а их общая протяженность составит более 340 метров. Для обеспечения удобства маломобильных горожан, пожилых людей и родителей с колясками в каждом переходе установят по 10 лифтов.

Сейчас выполнены монолитные работы, завершается отделка и ведутся пусконаладочные мероприятия по внутренним инженерным системам. Открыть переходы для пешеходов мы планируем до конца этого года. Рафик Загрутдинов

Новые переходы значительно улучшат транспортную инфраструктуру района Некрасовка и обеспечат комфортную и безопасную связь между его различными частями. Кроме того, они сделают прилегающие общественные пространства более удобными для жителей района.

Транспортный узел, расположенный в районе, объединит станцию метро «Некрасовка», подземные пешеходные переходы, физкультурно-оздоровительный комплекс, храм, торгово-развлекательный центр и благоустроенные общественные зоны.

Ранее строители закончили работы во Дворце спорта «Некрасовка».