Москва 07 сентября 2023, 19:29 Подземную галерею открыли в парке «Зарядье» в Москве Мэр Москвы Собянин: в парке «Зарядье» открыли выставочный зал «Паркинг Галерея» Сайт мэра и правительства Москвы

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В парке «Зарядье» состоялось открытие подземной галереи. Пространство «Паркинг Галерея» почти в три тысячи квадратных метров разместили на подземной автостоянке. Выставочный зал стал третьим по размеру в историческом центре столицы после Гостиного Двора и Манежа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня открыли уникальное многофункциональное подземное пространство — „Паркинг Галерея“. В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия — от выставок до концертов и спектаклей», — уточнил он.

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Первую выставку в «Паркинг Галерее» представили выпускники художественных и архитектурных московских вузов «Выпуск’23». Экспозиция насчитывает более 450 разножанровых работ 255 авторов. В частности, на выставке можно посмотреть живопись, скульптуры, видео-арт и компьютерные игры.

Глава города подчеркнул, что новое пространство доступно для профессиональных и начинающих художников. Посетить «Паркинг Галерею» смогут все желающие. Для этого нужно зайти из разных частей парка — через павильон «Заповедное посольство», со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку.

Прийти на выставку можно будет 10 сентября бесплатно, заранее зарегистрировавшись на сайте парка. Экспозиция будет работать до 12 ноября.

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