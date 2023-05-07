Москва 07 мая 2023, 10:21 Подвели итоги первого года работы центра управления комплекса городского хозяйства Москвы Мэр Собянин: центр управления Комплекса городского хозяйства в Печатниках работает уже год РИА «Новости»

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О годовом отчете деятельности специалистов жилищно-коммунальной сферы, представителей профильных департаментов и префектур всех округов столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Благодаря работе центра управления комплекса городского хозяйства Москвы в Печатниках специалисты оперативнее и эффективнее реагируют на городские проблемы.

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«Это стало прорывом в жилищно-коммунальной сфере», — отметил глава города.

Сотрудники всех коммунальных предприятий, профильных департаментов и префектур столичных округов следят за работой систем и объектов в онлайн-режиме.

Информацию о главных событиях автоматически выводят на стену-экран в ситуационном зале. В результате представителям различных организаций удается с максимальной скоростью взаимодействовать между собой, не теряя ни минуты.

В центр перебрались и операторы системы «112», которые круглы сутки поддерживают связь с 236 экстренными и аварийными службами города.

Также работает аналитический отдел, исследующий причины происшествий и прогнозирующий их вероятность в будущем. В итоге сотрудники принимают необходимые меры заблаговременно.