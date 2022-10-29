Подросток застрял на дереве на юго-западе Москвы | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 13:27 Подросток застрял на дереве на юго-западе Москвы Источник «360»: подросток на сутки застрял на высоком дереве на юго-Западе Москве РИА "Новости"

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Высокое дерево в московском районе Черемушки стало ловушкой для 16-летнего подростка. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, юноша забрался на самую высокую ветку и самостоятельно спуститься не смог.

По словам собеседника, на высоте молодой человек сидит с вечера 28 октября. Бдительные жильцы вызвали спасателей, чтобы снять подростка с дерева.

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Что именно загнало юношу на такую высоту, пока неизвестно. На вопросы людей он отвечать не стал.

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