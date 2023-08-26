Москва 26 августа 2023, 15:54 Подготовку теплосетей к зиме закончили в Москве Заммэра Бирюков: в Москве завершили гидравлические испытания теплосетей к зиме Фото: freepik.com

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В столице завершили проверку теплосетей перед началом отопительного сезона. Также восстановили подачу горячей воды на городских объектах, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«К бесперебойной работе подготовлено свыше 8,7 тысячи километров магистральных и 8,4 тысячи километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысячи зданий, в том числе свыше 34 тысячи жилых домов», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что проверка теплосетей — одна из ключевых составляющих подготовки к отопительному сезону. Благодаря гидравлическим испытаниям специалисты заранее находят недочеты на участках и сразу их устраняют, чтобы во время сезона не произошли сбои в подаче тепла.

При испытаниях в трубопроводах коммунальщики усиливают давление для имитации повышенной нагрузки в зимние пики холодов. Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения переложили трубопроводы, используя современные технологии. Также отремонтировали тепловые станции и центральные тепловые пункты. Проверили и обновили внутридомовые отопительные системы и трубы с горячей водой.

Ранее школы и детские сады подготовили к отопительному сезону в Москве. В эти учреждения тепло начнут подавать в первую очередь.