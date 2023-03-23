Москва 23 марта 2023, 23:55 Подготовка набережных к весенне-летнему сезону началась в Москве

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Работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации стартовали в Москве. Такой информацией поделился заместитель мэра города Петр Бирюков. Об этом сообщило издание «Москва.ру».

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Специалисты обустроят 78 набережных, среди которых Кремлевская, Фрунзенская, Крымская и Пречистенская, набережная Северного речного вокзала. Справиться с благоустройством рабочие планируют до наступления мая.