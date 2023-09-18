Москва 18 сентября 2023, 13:37 Подъезды к городскому вокзалу «Хорошевская» достроят через месяц Бочкарев: подъезды к городскому вокзалу «Хорошевская» достроят в октябре Фото: Stroi.mos.ru

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Дорожники завершат работы около городского вокзала «Хорошевская» в Москве уже в октябре. Благодаря интеграции этих объектов качество транспортных услуг в мегаполисе улучшится, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Все новые объекты столицы включаются в единую транспортную сеть города. Это касается и новых станций метро и железных дорог», — уточнил он.

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Заммэра привел в пример строительство подъездных дорог рядом с городским вокзалом «Хорошевская». Он добавил, что они готовы больше чем на 50%, а в октябре строительство полностью завершат.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, по проекту возведут километровую улично-дорожную сеть. Также построят открытый плоскостной паркинг на 118 машино-мест, очистные сооружения и благоустроят участок, площадь которого составила 8,1 тысячи квадратных метров. Проект позволит улучшить транспортную ситуацию в районах Хорошевский, Пресненский и Хорошево-Мневниках.

Ранее президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в строительной отрасли. По его словам, впечатляющие достижения стали возможны благодаря грамотным управленческим решениям, широкому внедрению передовых технологий и подходов.