Москва 19 июля 2023, 13:34 «Почувствуй город»: площадка Московского урбанистического форума познакомит гостей со столицей Площадка «Почувствуй город» откроется в «Лужниках» во время Московского урбанфорума Сайт мэра и правительства Москвы

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Гостям Московского урбанистического форума предложат влиться в атмосферу Москвы самыми неожиданными и креативными способами, а также попробовать себя в качестве сотрудника правительства столицы. Для этого в «Лужниках» откроется площадка «Почувствуй город», рассказали на сайте мэра Москвы.

Для пространства «Почувствуй город» разбили четыре шатра, каждый из которых посвящен столице в ее огромном разнообразии.

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В первом шатре посетители смогут в прямом смысле стать частью общего коллажа, посвященного Москве.

Второй поможет узнать город лучше с помощью квизов и квестов.

В третьем при помощи технологий виртуальной и дополненной реальности гости почувствуют себя городскими специалистами. Им предложат расписать влюбленную пару в ЗАГС или стать директором школы.

В четвертом шатре можно попробовать свои силы в качестве сотрудника московского правительства, поближе познакомиться с кадровыми сервисами и пройти мастер-классы. Студентов также ждут тесты по профориентации.

По мнению организаторов форума, такое пространство поможет почувствовать город с максимальным погружением в жизнь Москвы.

В пространстве «Почувствуй город» приглашаем гостей погрузиться в звуки, тактильные ощущения, историю Москвы и даже побывать в виртуальной реальности. Если вы тоже в ритме города, то мы с удовольствием расскажем, как стать частью нашей большой и неравнодушной команды. Полина Логинова Заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Москвы

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