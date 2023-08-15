Москва 15 августа 2023, 14:07 Почти восемь миллионов «квадратов» жилья появится в Москве по реновации Заммэра Москвы Бочкарев: около 7,7 миллиона квадратных метров жилья построят по реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 7,7 миллиона квадратных метров жилья начали проектировать и строить в Москве по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с момента начала программы реновации уже возвели 260 домов общей площадью 3,7 миллиона квадратных метров. В настоящее время начали проектировать 196 зданий, а еще 211 домов уже строятся в столице.

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Благодаря такому темпу реализации программы уже переселились более 104 тысяч жителей, и еще около 25 тысяч человек начали готовиться к переезду, заявил Бочкарев.

Всего в результате реализации программы реновации в новые квартиры переедет около миллиона москвичей, проживающих в некомфортных пятиэтажках. Андрей Бочкарев

Программа реновации жилищного фонда в Москве предполагает снос старых пятиэтажек и строительство новых комфортабельных домов для жителей города.

Участников программы реновации в столице уже проконсультировали более 35 тысяч раз в 2023 году.