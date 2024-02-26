Москва 26 февраля 2024, 09:04 Почти весенняя погода придет в Москву 26 февраля Синоптик Леус: небольшой снег и 0 градусов будет в Москве 26 февраля РИА «Новости»

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В Москве в последний понедельник февраля ожидается небольшой снег и около ноля градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 26 февраля в Москву придет усиливающийся с юго-востока антициклон. Образуется преимущественно облачная погода. В отдельных районах на севере и западе столицы пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололедица.

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«На всей территории региона днем гололедица. В Москве около ноля градусов, по области от -3 градусов до +2 градусов», — подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что ветер в столицу придет южный и будет дуть с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали новый суточный рекорд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, пало достижение 122-летней давности по уровню снежного покрова. Он составил 63 сантиметра.