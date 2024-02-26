26 февраля 2024, 09:04
Почти весенняя погода придет в Москву 26 февраля
Синоптик Леус: небольшой снег и 0 градусов будет в Москве 26 февраля
В Москве в последний понедельник февраля ожидается небольшой снег и около ноля градусов. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, 26 февраля в Москву придет усиливающийся с юго-востока антициклон. Образуется преимущественно облачная погода. В отдельных районах на севере и западе столицы пройдет небольшой снег. Местами ожидается гололедица.
Реклама
«На всей территории региона днем гололедица. В Москве около ноля градусов, по области от -3 градусов до +2 градусов», — подчеркнул синоптик.
Леус добавил, что ветер в столицу придет южный и будет дуть с порывами от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы — 754 миллиметра ртутного столба.
На прошлой неделе в Москве зафиксировали новый суточный рекорд. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алины Котилевской, пало достижение 122-летней давности по уровню снежного покрова. Он составил 63 сантиметра.
Погода
Погода в Москве
Москва
Реклама
Реклама