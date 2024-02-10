Москва 10 февраля 2024, 13:56 Почти тысячу раз дорожные спасатели Москвы выезжали на ЧС в 2023 году Московские дорожные спасатели совершили 950 выездов за год Телеканал «360»

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Московских дорожных спасателей в прошлом году 950 раз привлекли к ликвидации последствий ДТП. Они также тушили пожары, разбирали поврежденные дорожные конструкции и помогали пострадавшим в авариях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Обязанности специалистов аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги» заключаются в ликвидации последствий ДТП и обеспечении безопасности людей на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. В общей сложности в столице работают шесть постов в шести административных округах.

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Дорожные спасатели при себе всегда имеют целый арсенал необходимых средств: от гидравлического инструмента до приборов для химической и радиационной разведки. Каждая смена из четырех спасателей и диспетчера дежурит круглосуточно.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Москве и центральный пункт пожарной связи административных округов распределяют выезды. Спасатели ГБУ «Автомобильные дороги» начали работать в 2015 году. Подразделение насчитывает примерно 200 профессионалов.

В 2017 году в Москве появился дорожный патруль ЦОДД. Водителям и городским службам помогают 30 экипажей круглосуточно.

Утром на 92-м километре МКАД в аварии с грузовиком и легковушкой двух человек зажало в одной из машин. Вскоре на место приехали спасатели и вытащили пострадавших.