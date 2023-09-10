Москва 10 сентября 2023, 16:17 Почти три миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра Около трех миллионов человек проголосовали на выборах мэра Москвы Фото: freepik.com

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С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра и муниципальных депутатов. Число проголосовавших достигло почти трех миллионов человек, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.

В финальный день голосования информационные экраны штаба показали, что явка на выборах мэра столицы к 15:00 по московскому времени составила 39,1%.

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Статистика по дням голосования указывает на то, что 10 сентября на 10:00 отдали свои голоса 34,7% избирателей; 12:00 — 36,3%; 15:00 — 39,1%. При этом 8 сентября к 15:00 явка достигла 14,2%, к 20:00 — 20,6%; 9 сентября к 15:00 — 29,4%, к 20:00 — 33%.

Выборы в Москве пройдут до 10 сентября. Жители будут выбирать мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в онлайн-режиме.

Ранее жителям столицы звонили неизвестные с провокационными расспросами о выборах. Служебная проверка установила, что, предположительно, звонки шли с Украины.