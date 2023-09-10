10 сентября 2023, 16:17
Почти три миллиона москвичей проголосовали на выборах мэра
Около трех миллионов человек проголосовали на выборах мэра Москвы
С 8 по 10 сентября в Москве проходят выборы мэра и муниципальных депутатов. Число проголосовавших достигло почти трех миллионов человек, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадима Ковалева.
В финальный день голосования информационные экраны штаба показали, что явка на выборах мэра столицы к 15:00 по московскому времени составила 39,1%.
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Статистика по дням голосования указывает на то, что 10 сентября на 10:00 отдали свои голоса 34,7% избирателей; 12:00 — 36,3%; 15:00 — 39,1%. При этом 8 сентября к 15:00 явка достигла 14,2%, к 20:00 — 20,6%; 9 сентября к 15:00 — 29,4%, к 20:00 — 33%.
Выборы в Москве пройдут до 10 сентября. Жители будут выбирать мэра и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Проголосовать можно на избирательных участках или в онлайн-режиме.
Ранее жителям столицы звонили неизвестные с провокационными расспросами о выборах. Служебная проверка установила, что, предположительно, звонки шли с Украины.
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
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