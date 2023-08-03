Москва 03 августа 2023, 17:14 Почти семь тысяч москвичей обратились к онлайн-сервисам при переезде по реновации Гаман: 6,9 тысячи москвичей воспользовались онлайн-сервисами по программе реновации Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники программы реновации получили доступ к удобным электронным сервисам, которые значительно облегчают процесс переезда в новое жилье. Как сообщили на сайте мэра Москвы, уже порядка семи тысяч жителей города воспользовались многими из них.

Понятные суперсервисы со множеством инструментов разработали специально для департамента городского имущества. Благодаря им жители столицы могут записаться на заключение договора, подать заявку на прием к нотариусу, пожаловаться на дефекты строительства и даже нанять грузчиков. Так, суперсервис «Помощь при переезде в рамках программы реновации» работает с 2021 года и пользуется большим спросом.

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«Электронными сервисами по программе реновации за все время их работы воспользовались около 6,9 тысячи человек, из них более четырех тысяч — с начала 2023 года. Самыми популярными стали „Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации“ и „Запись на осмотр предложенной квартиры“», — заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет.