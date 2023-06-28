Москва 28 июня 2023, 14:56 Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце июня Метеоролог Позднякова: в Москве выпадет почти половина месячной нормы осадков за два дня Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Конец июня компенсирует дефицит осадков в столице. В четверг и пятницу город накроют сильные дожди, сообщила в Telegram-канале метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Наиболее сильные дожди, местами с грозой и порывами ветра ожидают москвичей в ночь на четверг, местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. Татьяна Позднякова Главный специалист Метеобюро Москвы

По ее словам, на город идет циклон со стороны Минска. Его влияние жители столичного региона ощутят 29 и 30 июня.

Реклама

Несмотря на то, что дождь утихнет в пятницу, за два дня в столице может выпасть около половины месячной нормы осадков. Специалист также напомнила, что за весь июнь сильный ливень прошел лишь один раз.

Ранее синоптик спрогнозировала умеренно теплый июль в Москве.