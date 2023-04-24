Москва 24 апреля 2023, 14:09 Почти полмиллиона человек посетили фестиваль «Пасхальный дар» в Москве Собянин: 450 тысяч человек посетили фестиваль «Пасхальный дар» в Москве

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Площадки благотворительного фестиваля «Пасхальный дар» посетили 450 тысяч человек. Гостей и жителей столицы ждали концерты и спектакли, а также палатки, в которых можно было купить пасхальные сувениры. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Пасхальная неделя — традиционное время для помощи и поддержки тех, кто в этом нуждается. Поэтому фестиваль мы посвятили отзывчивости и добрым делам», — отметил он.

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Глава города добавил, что спектакли и концерты для гостей фестиваля организовали благотворительные фонды. Все собранные средства пойдут на помощь нуждающимся.

Также для посетителей подготовили мастер-классы — детей научили делать открытки, а также готовить классические куличи. Их выпекали в традиционной русской печи.

При этом в пункты сбора «Москва помогает» за эти дни принесли свыше трех тысяч подарков для жителей новых территорий России и и х защитников.