Почти две тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде | 360°

Москва 29 августа 2023, 13:14 Почти две тысячи москвичей получили квартиры по реновации в Зеленограде Квартиры по реновации в Зеленограде получили около 1,9 тысячи москвичей Сайт мэра и правительства Москвы

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Около 1,9 тысячи жителей старых московских домов получили жилье в новостройках в Зеленоградском административном округе Москвы. О ходе программы реновации рассказали на сайте мэра столицы.

В Зеленограде переезд по программе реновации проходит с 2020 года. За это время расселить удалось одиннадцать устаревших жилых домов, двенадцатый дом начнут расселять уже в ближайшее время

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Проходящий сейчас первый этап переселения продлится до конца 2024 года, второй же охватит еще пятнадцать домов с 2025 по 2028 год. К третьему этапу, который пройдет с 2029 по 2032 год, к расселению подготовят семь оставшихся домов.

«Сейчас около 1,9 тысячи москвичей стали правообладателями квартир в пяти новостройках. С начала 2023 года договоры на жилье с департаментом городского имущества оформили почти 800 горожан, проживающих в округе», — поделился успехами руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Шесть домов всего возведено в Зеленограде по программе реновации, работа над еще одним идет полным ходом, в ближайшее время начнется строительство двух других запланированных проектов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что план по сносу старых домов по программе реновации завершен в столице наполовину.