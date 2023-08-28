Москва 28 августа 2023, 12:38 Почти две тысячи администраторов центров госуслуг направили в московские больницы Заммэра Москвы Ракова: более 1700 сотрудников госуслуг работают в медучреждениях Сайт мэра и правительства Москвы

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Администраторами по немедицинским вопросам в московских поликлиниках сейчас работает порядка 1700 сотрудников офисов «Мои документы». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Как отметила заммэра, главной задачей для властей города в этом направлении остается налаживание доверительных отношений между москвичами и медицинской системой. Именно для этого в 2020 году был основан проект «Мой администратор», для которого привлекли специалистов «Моих документов». Такие администраторы встречают и направляют пациентов медучреждений, могут помочь с записью к врачу, объяснить работу мобильного приложения или вызвать такси. Таким образом, можно решить любой вопрос, для которого не нужен врач.

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«В настоящее время более 1700 администраторов работают во всех взрослых, а также детских поликлиниках, открытых после капитального ремонта, в девяти центрах амбулаторной онкологической помощи и флагманских центрах городской клинической больницы имени В. В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского», — рассказала Ракова.

Флагманские центры, в которых также будут работать администраторы, в скором времени появятся в больнице № 15 имени О. М. Филатова, больнице имени С. П. Боткина, больнице имени В. М. Буянова и больнице № 1 имени Н. И. Пирогова

Ранее о строительстве новых медицинских центров в Москве рассказал мэр города Сергей Собянин.