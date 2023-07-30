30 июля 2023, 15:33
Почти две месячных нормы осадков выпало в Москве в июле
Метеобюро: 180% месячной нормы осадков выпало с начала июля в Москве
Уходящий июль запомнится жителям и гостям столицы как самый дождливый. С начала июля выпало 180% месячной нормы осадков в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро.
По его данным, предварительные расчеты говорят о том, что за 29 дней июля в столице выпал 151 миллиметр осадков.
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«Прирост осадков на главной метеостанции города (ВДНХ) с начала месяца составил 180% месячной нормы», — отметил метеоролог.
При этом месячной нормой осадков в июле в Москве принято считать 84 миллиметра.
Представитель метеобюро добавил, что больше всего дождей пролилось 26 июля — 36 миллиметров и 18 июля — 23 миллиметра.
Июль 2023-го стал на градус холоднее климатической нормы. Самым жарким днем месяца и всего лета стало 6 июля, когда столбики термометра превысили +29 градусов.
В последние два дня июля в Москве не будет существенных осадков, такие прогнозы сделали синоптики.
Ранее москвичам пообещали сухую и теплую погоду в воскресенье. Температура воздуха 30 июля составит +25 градусов, а в понедельник потеплеет до +27 градусов.
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