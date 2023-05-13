13 мая 2023, 14:15
Почти два миллиона туристов посетили Москву на майских выходных
Мэр Собянин сообщил, что Москву на майские праздники посетили 1,85 миллиона человек
Во время майских праздников Москву посетили 1,85 миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова привела пресс-служба правительства города.
«Туристический сезон традиционно открывают длинные майские праздники. С 29 апреля по 9 мая столицу посетили 1,85 миллиона гостей, что больше, чем в прошлом году, на 16,6%», — отметил Собянин.
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В период майских праздников московские гостиницы заполнили на 67–70%, что больше на 12%, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми популярными стали отели категории «три звезды», загрузка увеличилась до 85%.
«Общий оборот отрасли туризма достиг 61 миллиарда рублей, бюджет города получил 8,4 миллиарда рублей. На эти деньги можно построить две школы», — добавил Собянин.
Мэр отметил, что Москва перед летним сезоном запустила новые туристические проекты. С 1 мая около 500 московских кафе и ресторанов предлагают «завтрак на верандах», это специальные сеты из четырех блюд.
Кроме того, стартовала серия игровых маршрутов по Москва-Сити, ВДНХ, парку «Зарядье» и другим местам.
Сергей Собянин
Москва 2023
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