Москва 13 мая 2023, 14:15 Почти два миллиона туристов посетили Москву на майских выходных Мэр Собянин сообщил, что Москву на майские праздники посетили 1,85 миллиона человек

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Во время майских праздников Москву посетили 1,85 миллиона человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, его слова привела пресс-служба правительства города.

«Туристический сезон традиционно открывают длинные майские праздники. С 29 апреля по 9 мая столицу посетили 1,85 миллиона гостей, что больше, чем в прошлом году, на 16,6%», — отметил Собянин.

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В период майских праздников московские гостиницы заполнили на 67–70%, что больше на 12%, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми популярными стали отели категории «три звезды», загрузка увеличилась до 85%.

«Общий оборот отрасли туризма достиг 61 миллиарда рублей, бюджет города получил 8,4 миллиарда рублей. На эти деньги можно построить две школы», — добавил Собянин.

Мэр отметил, что Москва перед летним сезоном запустила новые туристические проекты. С 1 мая около 500 московских кафе и ресторанов предлагают «завтрак на верандах», это специальные сеты из четырех блюд.

Кроме того, стартовала серия игровых маршрутов по Москва-Сити, ВДНХ, парку «Зарядье» и другим местам.