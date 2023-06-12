Москва 12 июня 2023, 10:24 Почти девять тысяч жителей СВАО получили новое жилье по реновации Новые квартиры в СВАО Москвы получили около девяти тысяч человек Сайт мэра и правительства Москвы

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Тысячи жителей Северо-Восточного административного округа столицы стали обладателями нового жилья по реновации. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Первый этап реновации в СВАО столицы удалось выполнить на 60%. Всего в программе участвуют больше 70 ветхих жилых зданий в этом округе. Жильцов 44 зданий переселили или они находятся сейчас в процессе переезда в современные квартиры. Речь идет о жителях Алексеевского, Бутырского, Бабушкинского, Лианозова, Лосиноостровского, Марьиной Рощи, Марфина, Ростокина, Северного и Южного Медведкова, Отрадного, Северного и Ярославского районов.

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«Всего на северо-востоке уже переданы под заселение 33 новостройки. Еще три дома введены в эксплуатацию и будут переданы под заселение до конца 2023 года», — уточнил Левкин.

Москва лидирует среди остальных российских городов по темпам и объемам строительства. С 2018 года по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Москве вдвое возрос объем ввода в эксплуатацию и строительства жилья — с трех до пяти-семи миллионов «квадратов» в год. За прошлый год в столице построили примерно 6,9 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

Ранее шесть новостроек ввели в эксплуатацию за май по программе реновации в Москве.