Москва 22 января 2024, 13:26 Почти четыре тысячи лифтов заменили в жилых домах в Москве в 2023 году Бирюков: более 3,8 тысячи лифтов заменили в московских жилых домах в 2023 году Freepik

Читать 360tv в

В Москве заменили свыше 3,8 тысячи лифтов в жилых домах по программе капремонта в 2023 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В прошлом году в общей сложности обновили свыше 3,8 тыс. лифтов, больше всего — в Южном (612), Юго-Западном (580) и Юго-Восточном (472) административных округах», — уточнил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Реклама

По его словам, с 2011 по 2023 год в столице заменили свыше 45,2 тысячи лифтов.

В пресс-службе комплекса уточнили, что за сроками эксплуатации лифтов следят особенно внимательно, так как они относятся к оборудованию повышенной опасности, требующему регулярных проверок технического состояния и своевременной замены.

Ранее на московском водопроводе за год заменили 70 задвижек.