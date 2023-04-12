Москва 12 апреля 2023, 12:10 Почти 850 тысяч «квадратов» недвижимости построят в Бирюлеве «Самолет» и ГК «Киевская площадь» построят 8,5 тысячи «квадратов» недвижимости в Бирюлеве РИА «Новости»

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На юге Москвы построят 8490 квадратных метров недвижимости. Совместный проект реализуют группа «Самолет» и ГК «Киевская площадь». Об этом сообщили «Коммерсанту» компании-партнеры.

«На территории 28,4 гектара в Москве, в районе Восточное Бирюлево, „Самолет“ построит 849 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 647 тысяч приходится на жилье. Девелопером проекта выступит группа „Самолет“», — сказано в сообщении партнеров.

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Новый комплекс постоят в районе 26-27-го километра МКАД. Рядом с ним будут находиться Фруктовый сад и Бирюлевский лесопарк.

На территории возведут три общественно-жилых комплекса, каждый площадью от 139 до 258 тысяч «квадратов». Кроме того, там построят многоквартирный дом на 75,5 тысячи квадратных метров. Каждое здание получит подземный паркинг.

Кроме того, в рамках проекта построят учебно-воспитательный комплекс на 1275 мест, а также общественно-деловой и торгово-развлекательный комплекс. В шаговой доступности от жилых домов появятся предприятия торговли.