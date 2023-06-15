Москва 15 июня 2023, 19:31 Почти 80% семей участников СВО получили в Москве финансовую помощь Собянин: в Москве практически 80% семей участников спецоперации получили финансовую помощь РИА «Новости»

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В Москве большая часть семей военнослужащих, выполняющих задачи в зоне спецоперации, получили материальную поддержку от властей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в беседе с РИА «Новости».

«Практически 80% семей участников [СВО] получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь», — уточнил он.

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В столице лучший стандарт поддержки участников СВО, подчеркнул Собянин. К примеру, для них работает специальный центр, где предоставляют услуги почти всех городских служб. Там, в частности, можно получить материальную и психологическую помощь, а также медицинские услуги.

Семьям военных также помогают устроиться на работу, оформить ребенка в детский сад и школу.

Ранее Собянин заявил, что Москва может выйти на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации.