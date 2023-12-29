Москва 29 декабря 2023, 16:37 Почти 80 парков и скверов благоустроили за год в Москве Мэр Москвы Собянин: в 2023 году благоустроили около 80 парков и скверов Freepik

Читать 360tv в

Зеленые пространства охватили половину площади Москвы. В уходящем году облагородили еще примерно 80 парков и скверов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Почти закончили парк „Яуза“ — масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90% работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны», — уточнил он.

Реклама

Глава города отметил, что работы по благоустройству завершили в парке «Долгие пруды». Там появились места с шезлонгами и игровая и спортивная площадки. В поймах рек Жужи, Шмелевки и Кузнецовки обустроили прогулочные маршруты, а также возвели площадки, где посетители смогут устраивать пикники, играть с детьми и заниматься спортом.

Мэр добавил, что на границе районов Войковского и Коптево создали три сквера и привели в порядок участки у Коньковских прудов и в Боровском парке. Облагородили скверы на улице 800-летия Москвы в Восточном Дегунине и рядом с храмом Иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине.

Новые арт-объекты также появились на Аллее Спортивной Славы в Москве. Их посвятили звездам зимних Олимпийских игр.