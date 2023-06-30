Москва 30 июня 2023, 14:10 Почти 70 проектов новостроек по реновации прошли экспертизу в Москве Заммэра Москвы Бочкарев: 66 проектов реновационных домов согласовали по итогам экспертизы Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице одобрили 66 проектов нового жилья по реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Только с начала этого года по итогам государственной экспертизы было согласовано 66 проектов новостроек. Андрей Бочкарев Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства

Во время рассмотрения проектной документации специалисты проверяют данных на соответствие законодательству и градостроительным стандартам и нормам.

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По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, получившие одобрение проекты, реализуют в различных районах столицы.

Она добавила, что больше всего проектов согласовали на юго-востоке, востоке и юго-западе Москвы — 16, 10 и 9 соответственно.

Ранее новостройку по программе реновации на северо-западе Москвы передали под заселение.