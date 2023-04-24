Москва 24 апреля 2023, 12:57 Почти 640 проблем с долгостроями решили в Москве за 12 лет Заммэра Бочкарев: в Москве с 2011 года число долгостроев сократилось на 638 объектов РИА «Новости»

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Количество долгостроев в Москве сократилось за 12 лет,заявил заммэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. С 2011 года в столице решили вопросы 638 объектов незавершенного строительства, уточнил он.

«В 2011 году была создана оперативная группа по объектам незавершенного строительства. С тех пор разными способами решены вопросы 638 объектов незавершенного строительства, и эта работа продолжается», — подчеркнул Бочкарев.

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Он пояснил, что за 12 лет в эксплуатацию ввели 184 разных объекта. В их числе комплекс на площади Павелецкого вокзала и высотка в Оружейном переулке. Еще на 258 объектах строительные работы возобновили. Например, удалось перезапустить проект «Синий зуб» на проспекте Вернадского. Также 196 площадок, которые ранее занимали долгострои, привели в порядок.

Глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что в Москве утвердили и критерии для включения объектов в специальный перечень долгостроев. Одним из критериев попадания в него является сроки действия разрешений на строительство, которые истекли более двух лет назад.