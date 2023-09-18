Москва 18 сентября 2023, 12:21 Почти 60 снегосплавных пунктов подготовили к осенне-зимнему периоду в Москве Заммэра Москвы Бирюков: 56 снегосплавных пунктов подготовили к работе зимой Сайт мэра и правительства Москвы

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Зимой в Москве будут работать 56 стационарных снегоплавных пунктов. Их общая мощность позволит утилизироваться около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«Все оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски», — подчеркнул он.

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Бирюков рассказал, что в ходе проверки пунктов специалисты тщательно осмотрели системы и конструкции сооружений, протестировали работу насосного и энергетического оборудования, осмотрели трубопроводы и многое другое.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы добавили, что все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега.

Ранее жителям Подмосковья сообщили, что трансформаторы электрических подстанций прочистят к зиме без отключений потребителей.