Москва 01 августа 2023, 13:02 Почти 60 домов расселили по программе реновации на юго-востоке Москвы Заммэра Москвы Бочкарев: 58 из 125 запланированных домов расселили по реновации в ЮВАО Сайт мэра и правительства Москвы

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На юго-востоке Москвы в программу реновации вошли 125 домов. Из них расселили уже 58 жилых зданий. Власти столицы планируют передать 164 тысячам жителей ключи от новых квартир, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Переселение на территории Юго-Восточного округа стартовало в 2018 году и затронуло уже восемь районов. Всего планируется расселить 818 домов, новые квартиры получат 164 тысячи жителей», — сказал он.

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По его словам, новоселье по реновации в ЮВАО отметили более 15 тысяч человек. Большая часть программы пришлась на Кузьминки, Люблино и Рязанский район.

Ранее жителям столицы сообщили, что новостройка на 300 квартир по реновации появится на западе Москвы.