Москва 27 декабря 2023, 08:46 Почти 560 ветхих домов вошли в реновацию на западе Москвы Собянин: в Западном округе Москвы в реновацию включили 559 ветхих домов Freepik

Читать 360tv в

На западе Москвы программа реновации охватила 559 старых пятиэтажек. В новые квартиры переедут примерно 105 тысяч человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы уже построили здесь 35 домов, 31 из них передан под заселение. Строим еще 21, в проектировании — 21», — уточнил он.

Реклама

Глава города также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ЗАО. В частности, в Кунцеве возвели школу для 825 учеников. В Солнцеве построили детский сад на 250 мест. В районе Филевский Парк появится образовательный комплекс для 475 детей. В Раменках на Минской улице построят школу на 550 мест, а рядом — детсад для 250 воспитанников. На улице Раменки закончилось строительство ФОК с двумя бассейнами.

В районе Очаково-Матвеевское по программе стимулирования создания мест приложения труда начали возводить детский сад на 200 человек. В районе Тропарево-Никулино достроили учебно-тренировочный комплекс фигурного катания.

На территории тонкосуконной фабрики имени Петра Алексеева в Головинском районе Москвы также построят два дома по реновации. Площадь новостроек составит приблизительно 35 тысяч квадратных метров