Москва 30 ноября 2023, 12:38 Почти 550 домов по программе реновации расселили в Москве Бочкарев: расселение 548 домов по реновации завершили в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве завершили расселение 548 домов по программе реновации. Ключи от новых квартир получили 116,2 тысячи горожан, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«По поручению мэра Москвы мы наращиваем темп реализации программы реновации. На сегодня переселено 116,2 тысячи москвичей в 280 новостроек», — подчеркнул он.

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Больше всего домов расселили на востоке столицы (80), на втором месте запад — 72 жилых здания, и замкнул тройку лидеров юго-восток города — 69 пятиэтажек.

Также из переселенных домов уже снесли 313. На их месте появятся новые, с просторными квартирами и благоустроенными территориями.

В Москве программу реновации реализуют с 2017 года. В конце ноября в нее включили еще одну площадку в районе Кунцево. Там возведут 95,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.