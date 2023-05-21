Москва 21 мая 2023, 18:37 Почти 50 тысяч человек стали участниками весеннего велофестиваля в Москве Около 50 тысяч человек присоединились к весеннему велофестивалю в Москве 21 мая Фото: freepik.com

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Столичный велофестиваль собрал рекордное количество участников. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на его зама по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В столице в воскресенье, вопреки нерадужному прогнозу синоптиков о дождях, светило солнце, и к весеннему велофестивалю присоединились примерно 50 тысяч человек. Велосипедисты организованно проехали по Садовому кольцу.

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«Велосипед — это прекрасная возможность провести время с удовольствием и пользой для здоровья. Но главное, велофестивали показывают, как много в Москве велосипедистов и что они полноправные участники дорожного движения», — отметил заммэра.

В этом году в маршрут добавили впервые четыре фестивальных городка, символизирующих московские транспортные проекты. Речь идет о Большой кольцевой линии метро, Московских центральных диаметрах и Московском скоростном диаметре.

Площадки оборудовали интерактивными фотозонами, а также установили уличный кинотеатр, студию аквагрима и веломастерские, фуд-корты и прокат беговелов для детей. Для посетителей выступили велоцирк и представители BMX-шоу.

Ранее временные выделенки для велосипедистов появились на 25 московских улицах. Столичные дороги оснастили временными разметками для проезда велосипедистов в 14 районах.