21 августа 2023, 09:55
Почти 50 самолетов перенаправили из Москвы в другие аэропорты из-за атаки БПЛА
Росавиация: около 50 самолетов из Москвы направили в другие аэропорты
Почти 50 самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве, пришлось перенаправить в аэропорты других регионов. Причиной ограничений на использование воздушного пространства послужила атака беспилотников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — уточнили в Росавиации.
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В пресс-службе добавили, что после открытия воздушного пространства, в 08:30 по московскому времени, пассажиров этих рейсов доставят в аэропорты назначения.
В аэропорту Внуково возобновили работу. Ограничения действовали с 06:26 из-за атаки дронов на Московскую область. Аэропорт закрывали с целью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Обошлось без пострадавших.
Самолеты
Аэропорт Внуково
Москва 2023
Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
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