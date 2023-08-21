Москва 21 августа 2023, 09:55 Почти 50 самолетов перенаправили из Москвы в другие аэропорты из-за атаки БПЛА Росавиация: около 50 самолетов из Москвы направили в другие аэропорты Фото: freepik.com

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Почти 50 самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве, пришлось перенаправить в аэропорты других регионов. Причиной ограничений на использование воздушного пространства послужила атака беспилотников, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

«45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса перенаправили на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — уточнили в Росавиации.

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В пресс-службе добавили, что после открытия воздушного пространства, в 08:30 по московскому времени, пассажиров этих рейсов доставят в аэропорты назначения.

В аэропорту Внуково возобновили работу. Ограничения действовали с 06:26 из-за атаки дронов на Московскую область. Аэропорт закрывали с целью обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа воздушного судна.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлета к Москве. Обошлось без пострадавших.