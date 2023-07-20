Москва 20 июля 2023, 14:26 Почти 50 незаконных построек демонтировали на севере Москвы На севере Москвы демонтировали 48 незаконных построек за второй квартал 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Почти полсотни незаконных строений демонтировали московские власти в Северном административном округе столицы за второй квартал этого года. Об этом на сайте мэра Москвы рассказал глава Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, с апреля по июнь Госинспекция выявила 298 нарушений при использовании объектов недвижимости. Среди этих нарушений 85 случаев пришлись на использование городских нежилых помещений и 213 — в земельной сфере, включая 146 объектов самостроя, который занял общую площадь почти на 32,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время 48 незаконных построек уже демонтированы, по остальным ведется работа. По итогам проведенных работ на севере Москвы освободили более 5,2 тысячи квадратных метров общегородской земли. Иван Бобров

Госинспекция по недвижимости назвала профилактику самостроя главным приоритетом своей работы. Кроме того, за второй квартал ведомство на ранних сроках пресекло попытки возведения двух незаконных построек.

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