Москва 23 января 2024, 17:54 Почти 50 домов по реновации в Москве подключили к сетям за год Энергетики подключили к сетям 49 новостроек по реновации в Москве в 2023 году Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В 2023 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подключили к электросетям 49 домов, возведенных по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы по подключению к сети прошли в Косино-Ухтомском, Войковском, Академическом и Лосиноостровском районах.

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«В рамках работ проложили более 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Их общая мощность составила более 950 тысяч киловатт», — добавили в пресс-службе ведомства.

Работы провели с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, который применяется в условиях плотной застройки. Это помогло минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации. Кроме того, если на одной из линий произойдут неполадки, то напряжение автоматически подадут по резервной.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о вкладе энергетиков в улучшение столицы.