Москва 22 января 2024, 10:34 Почти 4,5 тысячи москвичей получили квартиры по реновации в декабре Квартиры по реновации в декабре 2023 года получили более 4,4 тысячи москвичей Телеканал «360»

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В декабре прошлого года обладателями квартир по реновации стали более 4,4 тысячи москвичей из 202 ветхих домов. Для участников программы выделили 111 новостроек, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Это больше, чем в ноябре и октябре, когда договоры на новое жилье оформили более 3,3 и свыше 3,4 тысячи человек соответственно», — отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

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По его словам, большую часть договоров подписали в прошлом месяце в Юго-Восточном, Западном и Юго-Западном округах столицы. Всего за 2023 год собственниками нового жилья стали примерно 40 тысяч участников реновации.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в январе приступили к переселению по реновации еще 6,6 тысячи человек из 38 домов в семи округах Москвы.

В мегаполисе достроили 304 современных дома с общей площадью квартир 4,3 миллиона квадратных метров. Сейчас возводят 219 новостроек с общей площадью помещений свыше 4,1 миллиона «квадратов». Участникам программы предлагают жилье с улучшенной отделкой по стандартам реновации. Помещения оснастили сантехникой, светильниками и кухонными плитами.

В районе Северное Тушино в Москве возведут два жилых корпуса по программе реновации. В них будет 460 квартир.