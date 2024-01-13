Москва 13 января 2024, 17:14 Почти 400 спектаклей и мюзиклов представили московские культурные центры в праздники Собянин: в культурных центрах Москвы прошло почти 400 мероприятий в праздники Freepik

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Приблизительно 400 мероприятий состоялось в культурных центрах Москвы во время новогодних каникул. Зрителям представили постановки и музыкальные события, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Например, показали спектакль о борьбе добра и зла „Чудесная история Кая и Герды“, а также мюзикл „Алиса в Стране чудес“ по мотивам знаменитого произведения Кэрролла», — уточнил он.

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Глава города назвал культурные центры уникальными из-за их способности совмещать досуговую и образовательную деятельность. Они не относятся к музеям или другим заведениям, а работают автономно во всех округах столицы.

Мэр отметил, что более 900 центров расположили так, чтобы жители смогли добираться пешком. Посетители учреждений развиваются, получают новые знания, общаются и занимаются творчеством. На площадках любой желающий может организовать собственное мероприятие.

В 2023-м в центрах провели много различных событий, на которых побывали миллионы людей. Среди них — фестивали искусств «ЮгАрт» — где соревновались в танцам, вокале и слове, а также «Театральный Москвич» с участием молодых актеров и режиссеров.

Московская усадьба Деда Мороза также пригласила горожан отметить старый Новый год. Гостей ждут танцы и хороводы на Изумрудной площади.