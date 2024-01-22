Москва 22 января 2024, 16:44 Почти 40 станций метро построят в Москве в ближайшие 10 лет Бочкарев: в течение 10 лет в Москве построят 39 станций на разных линиях метро Eduard Kudryavitsky/AiF/globallookpress

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В Москве до 2034 года планируют возвести почти 40 станций на разных ветках метрополитена. Строительство началось уже на 15 объектах подземки, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В будущем темпы строительства метро не снизятся: на горизонте планирования в десять лет запланировано строительство 39 станций метро», — уточнил заммэра Москвы Андрей Бочкарев на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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Он отметил, что в ближайшие годы продолжат возводить Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки. На Арбатско-Покровской линии прибавится одна станция до «Гольяново», а Сокольническую — продлят до «Потапово».

В московской подземке также запустили пилотный проект о регулировании температуры в вагонах поездов по просьбам пассажиров. Нововведение затронуло Серпуховско-Тимирязевскую линию метро.