11 декабря 2023, 17:26
Почти 40 парковочных мест выставили на торги на востоке Москвы
Щербаков: Москва выставила на торги 38 парковочных мест в Восточном Измайлове
Москва выставила на торги 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово. Подать заявки можно с 17 по 23 января. Аукцион состоится с 26 января по 1 февраля, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Всего доступно 38 лотов площадью от 13 до 30 квадратных метров. Они расположены в двух подземных паркингах на 15-й Парковой улице», — уточнил он.
Реклама
Основным преимуществом стоянок является то, что с них можно выехать на Щелковское шоссе и Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Рядом расположены автозаправочные станции, магазины, автомойки, пункты техосмотра и шиномонтажа.
Подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.
Ранее власти столицы выставили на продажу более 100 машино-мест на Изюмской улице. Торги пройдут в онлайн-формате с 14 декабря по 29 января 2024 года.
Аукционы
Москва 2023
Реклама
Реклама