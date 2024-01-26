Москва 26 января 2024, 10:19 Почти 40 километров кабельных линий заменили энергетики в Москве за год Московские энергетики заменили более 38 километров кабельных линий за год Freepik

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В Москве энергетики продолжают реализовывать целевую программу по реконструкции кабельных линий электропередачи. За год заменили свыше 38 километров кабельных линий, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Особенное внимание уделяется маслонаполненному кабелю, его меняют на более современный и экологичный с изоляцией из сшитого полиэтилена. Благодаря программе город освобождается от наземной части кабельных линий, растет надежность электроснабжения потребителей, а также пропадает необходимость в регулярных проведениях земляных работ.

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Замена старых кабелей способствует улучшению экологии в Москве и снижает риски загрязнения окружающей среды.

Современные кабели с изоляцией из СПЭ качественнее в работе. Они более прочны и гибки для оптимальной прокладки в плотной городской застройке, поэтому их начали чаще использовать в развитии инфраструктуры.

В 2023 году специалисты ПАО «Россети Московский регион» реконструировали пять линий напряжением 220 и 110 киловольт.

Новые полноприводные автомобили и экскаваторы также приобрела компания «Россети Московский регион». Техника поможет проводить плановые и аварийные работы быстрее.