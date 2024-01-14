Москва 14 января 2024, 17:03 Почти 3,5 миллиона маршрутов построили в сервисе «Метро Москвы» за новогодние каникулы Пользователи «Метро Москвы» построили почти 3,5 млн маршрутов за праздники Freepik

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В дни новогодних праздников пользователи приложения «Метро Москвы» построили примерно три с половиной миллиона маршрутов. Всего с момента запуска сервиса — около 5,5 миллиона, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы сделали приложение „Метро Москвы“ максимально удобным и полезным для пассажиров», — отметил глава дептранса Максим Ликсутов.

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Он уточнил, что благодаря сервису можно управлять картой «Тройка» в онлайн-режиме и покупать билеты на междугородние автобусы. Приложение позволяет выстраивать различные маршруты на метро МЦК, МЦД и карте города.

Схема включает 18 специальных фильтров. Они помогут найти бюджетное кафе, зарядку и многое другое. Раздел время в пути подскажет, когда приедет поезд и какой вагон выбрать для пересадки. Выбирая маршруты через БКЛ, предлагается изучить видео наземной пересадки со станций «Текстильщики», «Авиамоторная», «Электрозаводская»‎. Каждые 10 секунд обновляются данные о загруженности вагонов в режиме онлайн.

С 2013 года в Москве также выпустили свыше 50 миллионов карт «Тройка». За эти годы документ стал не только удобным проездным, но и многофункциональным помощником для пассажиров.