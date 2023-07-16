Москва 16 июля 2023, 17:38 Почти 300 соловьев насчитали на природных территориях Москвы Около 300 соловьев насчитали на московских природных территориях Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты пересчитали всех соловьев в столице. В этом году их оказалось примерно три сотни особей — почти вдвое больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице подвели итоги ежегодной экологической акции «Учет соловьев», которая проходила с 12 мая по 30 июня. По ее результатам обновили интерактивную карту мест обитания этих птиц.

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В мероприятии участвовали профессиональные орнитологи, а также москвичи, приславшие свои наблюдения и записи голосов пернатых.

Наибольшее количество соловьиных трелей зафиксировали в природном комплексе Зеленограда — 87. В парке «Измайлово» заметили 46 соловьев. Замыкают тройку лидеров по количеству особей природно-исторические парки «Кузьминки-Люблино» с 45 пернатыми и «Битцевский лес», где заметили 22 птицы.

Как правило, соловьи обитают рядом с водоемами в густых зарослях сирени или ивы. Орнитологи их прозвали птицей-урбофилом — любителем города, так как они неприхотливы.

Ранее Мосприрода рассказала о видах семейства пеночковых, которые гнездятся в парках столицы. Один вид занесен в приложение к Красной книге Москвы — пеночка-теньковка.