Москва 11 июля 2023, 13:19 Почти 300 допмест открыли для регистрации брака на двух популярных локациях в Москве В Москве открыли 300 допмест для бракосочетания на стадионе «Спартак» и в особняке «Роял» Сайт мэра и правительства Москвы

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В двух популярных локациях для выездных регистраций открыли еще 300 мест для бракосочетания. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Около 150 свободных слотов доступно парам до конца года на стадионе «Спартак». Еще столько же — в особняке «Роял» с октября по декабрь. Анастасия Ракова Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития

Она добавила, что в этом году в особняке заключили брак примерно 450 пар, на футбольном стадионе — 101 пара.

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Желающим зарегистрировать брак в необычной локации нужно подать заявление на портале госуслуг или на сайте mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей.

Кроме того, по спецпроекту «Новые адреса счастья» московские молодожены могут выбрать для выездной регистрации любую из более чем 30 площадок. Это могут быть особняки, усадьбы, башни Москва-Сити, площадки транспортного комплекса, стадион, «Москвариум», речной трамвайчик флотилии «Рэдиссон Ройал» и колесо обозрения на ВДНХ.

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