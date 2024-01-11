Москва 11 января 2024, 10:17 Почти 30 тысяч московских школьников поучаствуют во Всероссийской олимпиаде Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве Freepik

Читать 360tv в

В Москве стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали успех на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Региональный этап начнется с соревнований по французскому языку и мировой художественной культуре (МХК), а завершится — олимпиадой по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Реклама

Научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко отметил, что школьникам из Москвы доступны разные ресурсы, чтобы тщательно подготовиться к состязаниям. В частности, материалы ЦПМ на сайте «Московской электронной школы» и задания прошедших олимпиад. Также тренерский штаб столичной сборной проводит различные занятия очно и онлайн.

Всероссийская олимпиада длится весь учебный год. Она поделена на четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В первых двух этапах этого сезона приняли участие почти 500 тысяч москвичей.

Более 100 тысяч столичных школьников также подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы». Ее основной этап завершится в конце марта.