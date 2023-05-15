15 мая 2023, 10:35
Почти 30 новых площадок для выгула собак появятся в Москве
Власти Москвы сообщили об открытии 27 современных площадок для выгула собак
В ближайшие месяцы в столице появятся около трех десятков новых площадок, где можно будет выгуливать питомцев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В девяти столичных округах планируют установить площадки для выгула собак. Больше всего таких мест появится в ВАО Москвы — семь.
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Каждую из 27 площадок проектировали, учитывая пожелания москвичей и советы профессионалов.
Площадки будут с искусственным покрытием, газонами, лавочками. Также их оснастят современными тренажерами для животных.
В частности, оборудуют тоннель, благодаря которому собака сможет преодолевать клаустрофобию. Кроме того, на площадках разместят слалом для развития координации движений.
«Все тренажеры сделаны из качественных экологичных материалов», — отметили в пресс-службе правительства.
Новые площадки, где горожане смогут гулять со своими животными, обустраивают по городскому проекту «Питомцы в Москве» программы «Мой район».
Ранее москвичам сообщили, что автоматы по продаже кормов для животных разместят в музее-заповеднике «Царицыно».
В Москве 24 мая на открытых торгах для бизнесменов определят победителя, который получит право на размещение двух автоматов.
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