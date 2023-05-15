Москва 15 мая 2023, 10:35 Почти 30 новых площадок для выгула собак появятся в Москве Власти Москвы сообщили об открытии 27 современных площадок для выгула собак Фото: freepik.com

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В ближайшие месяцы в столице появятся около трех десятков новых площадок, где можно будет выгуливать питомцев. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В девяти столичных округах планируют установить площадки для выгула собак. Больше всего таких мест появится в ВАО Москвы — семь.

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Каждую из 27 площадок проектировали, учитывая пожелания москвичей и советы профессионалов.

Площадки будут с искусственным покрытием, газонами, лавочками. Также их оснастят современными тренажерами для животных.

В частности, оборудуют тоннель, благодаря которому собака сможет преодолевать клаустрофобию. Кроме того, на площадках разместят слалом для развития координации движений.

«Все тренажеры сделаны из качественных экологичных материалов», — отметили в пресс-службе правительства.

Новые площадки, где горожане смогут гулять со своими животными, обустраивают по городскому проекту «Питомцы в Москве» программы «Мой район».

Ранее москвичам сообщили, что автоматы по продаже кормов для животных разместят в музее-заповеднике «Царицыно».

В Москве 24 мая на открытых торгах для бизнесменов определят победителя, который получит право на размещение двух автоматов.