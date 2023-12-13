Москва 13 декабря 2023, 10:09 Почти 290 домов по программе реновации построили в Москве Мэр Москвы Собянин: уже 288 домов по программе реновации появились в столице Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве продолжают реализовывать программу реновации. Уже построили 288 домов, а проектируют или строят еще 439. Кроме этого, утвердили планировку трех территорий в районах Зюзино, Москворечье-Сабурово и Ярославский, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Для целей программы реновации в рамках проектов комплексного развития территорий построим жилые дома. Также в планах — храмовый комплекс, два образовательных учреждения и коммунальные объекты», — добавил он.

Реклама

Специалисты приступили к планировке еще трех территорий города. Например, в районе Зюзино построят дом с подземным гаражом площадью 17,08 тысячи квадратных метров, в Москворечье-Сабурово — жилые дома площадью около 168 тысяч квадратных метров, здание образовательной организации на 450 мест и объекты коммунальной застройки. А в Ярославском появятся новостройки площадью более 152 тысяч квадратных метров, школа на 450 мест и детский сад на 200 мест, а также храмовый комплекс и коммунальные объекты.

Программу реновации начали реализовывать в Москве с 2017 года. Только за август текущего года ключи от новых квартир получили более 3,7 тысячи горожан.