Москва 17 августа 2023, 11:30 Почти 240 лифтов заменили в московских медучреждениях с начала года Заммэра Москвы Бирюков: 238 лифтов заменили с начала года в медицинских учреждениях Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

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С начала 2023 года в московских больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях заменили порядка 240 лифтов. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Петра Бирюкова сообщили в пресс-службе Комплекса горхозяйства столицы.

Все замененные лифты имеют широкие дверные проемы и повышенную грузоподъемность, чтобы перевозить пациентов. В них установили системы бесперебойного питания, вентиляции и точной остановки. Также они выполнены из нержавеющей стали, чтобы кабины выдерживали частую обработку антисептиками.

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По словам Бирюкова, механизмы полностью отвечают самым современным требованиям безопасности.

«В рамках реализации программы „Развитие здравоохранения города Москвы“ выполнены работы по замене в действующих медицинских учреждениях 238 лифтов, срок эксплуатации которых подошел к концу», — заявил Бирюков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние годы высокотехнологичная медицинская помощь стала в столице доступнее в шесть раз.