Москва 20 декабря 2023, 11:52 Почти 200 проектов по программе КРТ реализуют в Москве Собянин: около 190 проектов по программе КРТ планируют реализовать в Москве РИА «Новости»

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Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ежегодного отчета перед Мосгордумой поделился планами по реализации программы КРТ, направленной на реорганизацию неэффективно используемых городских территорий. Так, в ближайшие годы в столице реализуют 190 проектов в рамках этой программы.

«На месте бывших промзон будут построены современные городские кварталы», — добавил мэр Москвы.

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Благодаря реализации этой программы в Москве появится полмиллиона рабочих мест, в том числе — на производстве.

Кроме того, власти столицы стали стимулировать девелоперов к созданию новых мест приложения труда. Благодаря этим мерам 120 тысяч москвичей смогут найти работу недалеко от дома. Разработанные проекты будут соответствовать идее «15-минутного города» — инфраструктурные объекты будут находиться в пешеходной доступности для жителей столицы.