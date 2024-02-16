Москва 16 февраля 2024, 18:59 Почти 20 современных станций очистки построили в Москве за год В Москве построили 18 современных станций очистки в 2023 году РИА «Новости»

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В 2023 году в Москве построили 18 современных станций для очистки дождевой и талой воды. Количество таких станций увеличилось до 248, уточнили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве добавили, что в городе появились пруды-отстойники, пескоуловители, проточные резервуары и системы глубокой очистки. Количество таких очистных сооружений неуклонно растет с каждым годом: с 169 в 2010 году до 248 к 2023 году. Протяженность водосточной сети ежегодно увеличивается на 100-300 километров. К началу 2024 года ее длина достигла 8853 километров.

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В столице также планируют установку оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды и систем дистанционного мониторинга. Московская система водоотведения ежегодно справляется с обработкой приблизительно 600 миллионов кубометров атмосферных осадков.

Инженеры московской компании АСОКА разработали специальные защитные панели для облицовки очистных систем, которые увеличат срок службы объекта до 50 лет.